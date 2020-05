Papà Zaniolo: “Kean alla Roma? Spero che Nicolò possa aiutarlo, potenzialmente è uno degli attaccanti top d’Europa”

AS ROMA NEWS – In questi ultimi giorni si è parlato molto della possibilità di vedere Moise Kean in giallorosso. Questo il pensiero di Igor Zaniolo, papà di Nicolò, sull’ipotesi che l’attaccante possa raggiungere suo figlio alla Roma espresse al portale Corrieredellosport.it: “Nicolò mi ha detto che Kean è un bravissimo ragazzo, a prescindere da qualche comportamento fuori dalle righe. È normale che dovrà un po’ trattenere la sua esuberanza. I ragazzi sono giovani, avrebbero voglia di fare cose normali, ma non possono perché sono al centro dell’attenzione”.

A cominciare dalle infinite partite alla Playstation, grande passatempo dei giocatori ma che ha portato anche problemi ai due ragazzi in Nazionale: “Le cose bisogna farle in due, e in quel discorso ci è entrato anche mio figlio: Nicolò ha capito gli errori fatti e, qualora Moise dovesse approdare alla Roma, spero possa aiutarlo a superare questa fase. Anche perché Kean se sta bene con la testa può diventare tra i migliori attaccanti d’Europa”.

La festa organizzata nel suo appartamento durante la fase di isolamento in Inghilterra però ha scatenato molte polemiche sugli atteggiamenti del ragazzo: “Quello è stato un po’ più grave, soprattutto per il dovere che hanno i giocatori di dare il buon esempio. Ma se la Roma riuscisse a fare questo acquisto e Moise riuscisse a frenare questa esuberanza, sarebbe un giocatore top. Potrebbe giocare ovunque: sulla fascia, come centravanti, anche insieme a Dzeko. E ha solo vent’anni…”. Rassicurazioni quindi da parte di Igor Zaniolo, convinto che l’arrivo dell’ex Juve non possa penalizzare il talento giallorosso: “Nicolò non vuole fare passi indietro e tornare a quel famoso Europeo. Si è sempre comportato bene, quello step l’ha superato e spero possa aiutare anche Moise“.

Fonte: Corrieredellosport.it