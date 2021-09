MALDENOV: “Roma squadra di grande classe, dopo l’espulsione non siamo più riusciti a fermarli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stojčo Mladenov, allenatore del CSKA Sofia, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Conference League che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bulgari ai microfoni di Sky Sport:

È stato un buon inizio, poi ci sono stati dei problemi. È dovuto alla forza della Roma o a errori? L’espulsione ha posto fine alla gara?

“Credo che all’inizio abbiamo avuto la possibilità di segnare ancora, poi ci sono state delle situazioni ma è difficile mantenere lo stesso livello per 90 minuti. Dopo l’espulsione la Roma ha preso sopravvento, possiede grande classe e non siamo riusciti a contrapporre nulla”.

All’inizio si è visto che la squadra ha mantenuto un certo livello. Crede che quando qualcuno torna da un infortunio ci possa essere un turnover migliore?

“Abbiamo questo problema da quando ho iniziato a guidare la squadra, abbiamo giocatori che sono infortunati contemporaneamente. La Roma ha speso 100 milioni sul mercato per acquistare nuovi calciatori, sono sicuro che se rientrano gli infortunati possiamo fare molto meglio. Lo stesso Mourinho ha detto che il risultato non corrisponde alla realtà. Siamo riusciti a fare bene ma non abbiamo potuto comunque fare niente. Capiremo qualcosa nelle prossime partite”.