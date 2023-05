Mou, parole d’addio: “Resterò al fianco dei ragazzi fino all’ultimo minuto di questa stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalla fiducia sulla sua permanenza, al timore che a fine anno possa esserci un addio. Le parole pronunciate da Josè Mourinho a fine partita spaventano i tifosi romanisti, afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lo Special One non è riuscito a trattenere il suo malumore, e al termine di Monza-Roma ha attaccato Chiffi frontalmente (“E’ il peggior arbitro che abbia mai visto“), prima di punzecchiare la società capitolina: “Non abbiamo la forza e forse nemmeno la voglia, come fanno altri club, di chiedere al signor Rocchi di non designare un certo arbitro. Allora ci penso io: Rocchi per favore, non mandarmi più questo signore“.

Quindi la difesa della propria squadra. Mou si batte la mano sul cuore e dichiara: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo spinto la stanchezza al limite. Ma resterò con loro fino all’ultimo minuto di questa stagione“. Parole che, scrive il Corriere dello Sport, hanno il sapore dell’addio.

Fonte: Corriere dello Sport