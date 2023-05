Roma decimata, ora è durissima

AS ROMA NEWS – Continua a piovere sul bagnato dentro la Roma. Il pareggio di Monza è ancora una volta la notizia meno preoccupante in vista di questo finale di stagione: a sole cinque partite dalla fine del campionato, e con lo scontro diretto alle porte con l’Inter, la squadra di Mourinho è ridotta ai minimi termini.

Perchè se prima, con i ko di Smalling e Dybala, la Roma era in emergenza, ora la situazione è diventata addirittura insostenibile. Alla lista degli infortunati si è infatti aggiunto Stephan El Shaarawy, jolly preziosissimo che poteva occupare sia il ruolo di esterno che quello di trequartista. E sabato sera non sarà disponibile nemmeno Celik, dopo che il turco si è fatto espellere in maniera ingenua da Chiffi nel finale di Monza-Roma.

Riuscire a mandare in campo undici giocatori sani sarà difficilissimo: il ritorno in campo di Wijnaldum sembrava essere a un passo, ma ieri Mou ha gelato tutti parlando di “zero possibilità” di vederlo a disposizione sabato contro l’Inter. Out anche tutti gli altri, qualche timida speranza per Dybala e soprattutto Belotti, che a questo punto si candida per giocare dal primo minuto con Abraham.

Sul pareggio di Monza c’è poco da dire: la Roma era riuscita a mascherare i suoi problemi con un gol di El Shaarawy, provocato da un errore grossolano di Di Gregorio, e giocando un primo tempo discreto per impegno e intensità. Nella ripresa però la squadra ha cominciato a spegnersi, e i cambi resi necessari tra infortuni (per El Shaarawy la stagione dovrebbe essere finita qui) e stanchezza hanno evidenziato i limiti di una rosa orami ridotta ai minimi termini.

Il gol della domenica di Caldirola permette al Monza di pareggiare una partita che nel secondo tempo diventava inguardabile: la Roma, stravolta nell’undici e infarcita di seconde o addirittura terze linee, non è riuscita più ad avere un senso, sfiorando il gol solo nel recupero con un colpo di testa di Ibanez, ma rischiando anche di capitolare senza l’intervento decisivo di Rui Patricio.

La corsa Champions è sempre più intricata: la Lazio sembra essere l’unica squadra sicura di un posto. La Juventus deve fare i conti con una probabile penalizzazione, l’Inter è sopra i giallorossi di due punti ma con lo scontro diretto dell’Olimpico alle porte. Milan e Atalanta sono invece a pari punti con i ragazzi di Mourinho. Le ultime cinque partite saranno dunque decisive. Ma la situazione di emergenza assoluta nell’infermeria giallorossa rende davvero complicatissimo il compito di Mou. Che a fine partita non è riuscito a frenare il suo evidente nervosismo per un finale di stagione in totale salita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini