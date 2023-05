“ON AIR!” – FERRETTI: “Da Mou messaggi appuntiti alla società, io avrei evitato”, CENTO: “Basta dare alibi, qualcosa non funziona”, CORSI: “Friedkin come Chiffi, poco empatico con l’allenatore”, FOCOLARI: “Il registratore? E’ violazione della privacy”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ci sono giocatori che sono al limite della sopportazione fisica per via dei tanti impegni che stanno affrontando: Mancini, Cristante, Pellegrini… Ieri loro ti regalano l’uno a zero, e se possiamo trovare una critica è che gli regali l’uno a uno, il Monza sul gol era in cinque dentro l’area, tu in undici, e nessuno marca Caldirola. Lì ho visto dei movimenti da giocatori di terza categoria. E quando Mou parla di giocatori non pronti a giocare a certi livelli, tutti hanno pensato ai giovani o a Solbakken, e invece secondo me parla anche di qualche titolare…La partita nel secondo tempo è stato il nulla. Le parole di Mou sono i macro tema di ieri. Mou nel corso dell’anno ha maturato delle convinzioni, e se avesse fatto delle rotazioni maggiori certi calciatori ora non sarebbero con la lingua di fuori. Non puoi pensare di fare una stagione utilizzando solo 13-14 giocatori, e alla fine la coperta è cota, perchè se non lo fai prima (il turn over, ndr), lo fai dopo. Solo che prima lo puoi fare ragionato, dopo invece non puoi più gestire. E io in questo caso mi sento di fare una critica a Mourinho. Lo sfascismo però non serve a niente e non è da Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gli undici titolari di ieri potevano anche bastare per battere il Monza. Chiffi? Che sia scarso, e che abbia una sciarpa al collo di una squadra lo sanno tutti. Ma ieri non ha influito sul risultato della partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La situazione è abbastanza complessa. Sulla partita, la squadra ce l’ha messa tutta. Non manca la volontà, mancano i piedi. Il Monza non è il Brasile, ma la formazione che giocava ieri lascia perplessi. Su Mourinho, sono d’accordo al 100% con quello che ha detto sull’arbitro, e non perchè abbia inciso sul risultato della partita sul risultato, ma non ha empatia con le squadre. Lui dell’arrivo della signora Souloukou non ha saputo nulla, ma Mourinho dovrebbe sapere chi sta per arrivare, parliamo del Ceo… Mourinho si sente molto fuori da questa situazione. Le parole di Mou sul fatto che starà vicino alla squadra fino alla fine di questa stagione sono molto strane. Forse siamo stati troppo critici con Pinto, ma lui non dice più niente. Serve qualcuno che dia una mano a Mourinho, ci vuole una presa di posizione della società, che sia Friedkin o Pinto, per far capire che la società è con lui. In questo momento Friedkin è come Chiffi: è poco empatico col suo allenatore…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Dobbiamo stringerci intorno alla Roma, non è il momento di fare pagelle o di fare polemiche, ma anche di dare alibi a nessuno. Io questa storia della rosa, dei giocatori, dell’allenatore, della società…sono tutti responsabili in positivo quando le cose vanno bene e in negativo quando le cose vanno male. Bove è giovane, ha fatto un grande primo tempo, ha dimostrato di essere da Roma, ma non è possibile che dopo 60 minuti non abbia più fiato. Non ci sono alibi. Lasciamo perdere gli infortuni, lì è sfortuna e non ci puoi fare niente, ma giocatori che entrano in campo e dopo 20 minuti non hanno più fiato… Il pareggio col Monza ci sta, ora se batti l’Inter stai lì. Basta dare alibi, se giochi solo 45 minuti col Monza qualcosa non funziona…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Bove ha dato il fritto in campo, se ieri nella ripresa era stremato è perchè ha dovuto correre per tutto il centrocampo… I problemi sono anche altri, come ad esempio che abbiamo un’estetista per attaccante, che pensa solo ai suoi capelli, o Solbakken che sembra un giocatore arrivato ieri…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ho trovato sorprendenti le dichiarazioni a fine partita di Mourinho, e ho cercato di capire perchè. Secondo me lui ha usato Chiffi per fare un altro discorso, ieri secondo me ha voluto mandare un messaggio molto particolare, e appuntito, alla società. Perchè tirare fuori il discorso che la società non ha la forza e il desiderio di comportarsi come altre squadre non ne aveva motivo. Io avrei evitato, e mi domando cosa sta cercando di dirci. Il Corriere dello Sport si domanda se siano parole di addio, ma io ero rimasto al titolo “Mou resta”. Si mettessero d’accordo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Lazio con i risultati di ieri ha scavato sul solco quasi impossibile da recuperare… Le parole di Mourinho? La storia dell’arbitro che viene ricusato non è più vera da anni. Oggi le società possono dire a Rocchi “quell’arbitro non lo voglio“? A me non sembra così… Poi tu non vuoi un arbitro dicendo che non ha influito sul risultato, ma dovresti volerlo sempre un arbitro che non incide sul risultato… Ma la cosa più grave è la storia del microfono: ma nella protezione della privacy sapete che significa? E’ violazione della privacy, non si può mica registrare senza consenso…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho ieri non ha mai parlato della partita, come al solito. Non ha parlato del fatto che il Monza è stato superiore come idea di gioco. Lui riesce a essere protagonista anche quando la squadra non lo è. Sarebbe stato meglio se avesse detto quelle cose dopo una vittoria. La cosa dell’espulsione sul giocatore che è stanco e scivola mi sembra una cosa puerile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho ha spostato le attenzioni, è andato di nuovo contro il suo club, dicendo una cosa che invece secondo me fa onore al club che non vuole incidere sulle scelte degli arbitri. Perchè dovrebbe? Ora non mi sembra fra l’altro che si possano ricusare arbitri: se lui sa qualcosa è giusto che lo dica. Generalizzare è sempre facile. Lui dice che gli altri lo fanno, ma chi? Il Monza? O il Napoli, la Juve… chi? Palladino dice di non aver mai visto una panchina protestare tanto, che è stata una cosa scandalosa: noi siamo tutto l’anno che lo diciamo. Non so se è una strategia, forse sì, ma non mi sembra che la Roma sia vittima di un complotto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono curioso di capire come finirà Mourinho con la Roma, se il rapporto può continuare e come. E come finirà questa stagione. Sarri qualche settimana fa ha detto cose pesanti sull’arbitro. Ora vediamo che succede, se Mou verrà deferito come spesso succede. Mi sembra che tutti gli allenatori tendono a tirare acqua dalla loro parte. Palladino che non so da quante partite allena in serie A si permette di dire che la panchina della Roma è la peggiore che ha visto…”

Redazione Giallorossi.net

