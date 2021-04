Manchester United all’assalto di Zaniolo: offerti 5 milioni al giocatore e 30 alla Roma. Ma i Friedkin…

AS ROMA NEWS – Il Manchester United in pressing su Nicolò Zaniolo: lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua). Il club inglese, racconta il quotidiano, si è fatto avanti con la Roma, mettendo sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro per avere il giovane attaccante giallorosso.

Un affare per i Red Devils, che puntano su un calciatore alle prese con un grave infortunio, e che deve ancora tornare a calcare i campi di calcio dopo la seconda rottura del crociato. Per questo motivo la cifra offerta è notevolmente più bassa di quella che lo United potrebbe essere costretto a sborsare tra un anno. Sontuosa anche la proposta fatta a Zaniolo: contratto da 5 milioni l’anno.

Ma la Roma non ne vuole sapere di perdere Nicolò: Tiago Pinto è già a lavoro per respingere gli attacchi delle corazzate inglesi (si è fatto sotto anche il Chelsea) e al momento la risposta è stata di un’assoluta chiusura perché la proprietà targata Friedkin ha intenzione di rendere Zaniolo uno dei simboli della nuova Roma.

Fonte: Il Messaggero