MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2, Gazzetta: “Perchè questo scempio?”, Leggo: “I tifosi non se lo meritano”, Il Romanista: “Fa male”

AS ROMA NEWS – La Roma crolla sul più bello. Il Manchester United approfitta delle fragilità dei giallorossi e la seppellisce con sei gol, dopo essere addirittura andato sotto nel punteggio all’intervallo. La semifinale di andata di Europa League finisce 6 a 2 per gli inglesi, una mazzata per Fonseca e i suoi ragazzi.

“Un set da incubo”, titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (S. Boldrini). La Roma al teatro dei sogni finisce per vivere una serata horror. Ma il quotidiano punta il dito più contro la squadra che contro Fonseca: “Quanti manager avrebbero ottenuto qualcosa di meglio con questo materiale tecnico? A ruota, altre due questioni: perché passano gli anni e la Roma continua a dare lavoro senza sosta a medici e fisioterapisti? E come è possibile che una squadra semifinalista in Champions tre anni fa sia stata distrutta e impoverita in questo modo? Perché questo scempio?“.

“Roma, che crollo” è il titolo dell’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri). I giallorossi, dopo essere andati in vantaggio, soccombono pesantemente nella ripresa, sventrati dagli infortuni. Ma per il quotidiano “chi si accontenta degli alibi può parlare di sfortuna, perché dover fare tre cambi nel primo tempo è un record assoluto. Fonseca e il suo staff, però, devono riflettere sulla frequenza dei k.o. muscolari di alcuni giocatori (Veretout stirato al primo scatto, Spinazzola fuori poco dopo la mezzora) e sulla necessità di mandare in campo Smalling che non era in grado di giocare ed è crollato nello stadio che lo aveva visto protagonista di tante battaglie e vittorie”.

“L’Old Trafford riserva un’altra notte da incubo alla Roma 14 anni dopo. Finisce con un punteggio pesantissimo: 6-2 per il Manchester United. Un punteggio che non lascia speranze in vista del ritorno quando servirà vincere 4-0“, scrive invece Leggo (F. Balzani). “La stagione giallorossa, a meno di miracoli, infatti è finita virtualmente qui. Ora c’è da costruire un futuro diverso. Con Sarri, e senza più figuracce. I 1500 tifosi di Trigoria non lo meritano. E nemmeno tutti gli altri”.

“Profondo rosso” è invece l’apertura di oggi de Il Romanista. “Ancora una volta l’Old Trafford si trasforma nel teatro degli incubi per la Roma“. Gli infortuni a ripetizione mettono la squadra in ginocchio, e a quel punto il secondo tempo è un’agonia. “Il 2 a 2 arriva quasi subito, poi ne fanno altri 4 con la Roma sbilanciata, sfinita e inesistente. Troppo. E fa male”.

Giallorossi.net – F. Turacciolo