SMALLING: “Presi gol sciocchi, abbiamo rovinato tutto nel secondo tempo. C’è solo delusione pura”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “È davvero difficile da accettare”. E’ un Chris Smalling che non si capacita di quanto successo nella ripresa quello che parla all’indomani della sconfitta contro la sua ex squadra, il Manchester United.

“Non siamo riusciti a capitalizzare il match sul nostro primo tempo, pensavo ci fossimo creati delle possibilità andando all’intervallo in vantaggio. C’è solo delusione pura per il secondo tempo, i gol che abbiamo concesso sono sciocchi e hanno rovinato tutto il duro lavoro che avevamo fatto nel primo tempo”.

Per Smalling non regge fino in fondo l’alibi degli infortuni: “In questa stagione abbiamo avuto tanti infortuni, non è una scusa per concedere così tanti gol, ma non è proprio l’ideale per prepararsi. Eravamo ancora in vantaggio all’intervallo nonostante quelle sostituzioni precoci”.

Fonte: BT Sport