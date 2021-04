SOLSKJAER: “Pogba ha approfittato della libertà che ha avuto. Lui, Fernandes e Cavani oggi hanno fatto la differenza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, commenta la prova dei suoi nella gara di andata delle semifinali di Europa League che si è giocata all’Old Trafford contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils ai microfoni di Sky Sport:

Ci sono state grandi prestazioni individuali.

“Sappiamo di avere giocatori in grado di creare occasioni, che sanno alternare le loro posizioni in campo. Pogba ha approfittato della maggiore libertà che ha avuto, ma anche Bruno Fernandes, Cavani e gli altri sono in grado di creare occasioni. Questo ha fatto la differenza oggi”.

La squadra oggi ha dimostrato più carattere.

“Abbiamo dimostrato voglia di recuperare e non abbiamo perso la testa. Per qualche minuto nel primo tempo non abbiamo dato la giusta impressione, ma siamo rimasti compatti nonostante lo svantaggio all’intervallo e abbiamo corretto gli errori”.