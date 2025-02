MANCINI: “Il Napoli ha creato poco, perdere ci stava stretto. Ora le cose vanno meglio, il mister crede in tutti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Napoli. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Sei l’accompagnatore del man of the match…

“Mi fa tanto piacere per Angelino, sono felicissimo…”

Il gruppo c’è. Ci si concentra sulle coppe?

“Il gruppo c’è, è unito, ed è una cosa bella. Ora le cose stanno andando meglio, il mister ha fatto rotazioni, crede in tutti. Abbiamo fatto una bella partita, sul gol ho commesso un errore con Svilar, ma abbiamo avuto tante occasioni, il Napoli ha creato poco e perdere ci stava stretto…”