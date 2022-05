MANCINI: “Migliorata la classifica precedente, ripagato il lavoro della stagione. Abraham è eccezionale”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico di Torino:

Obiettivo raggiunto, avevate la testa su questa gara…

“Sì, in settimana pensavamo a questa partita. C’era il rischio di finire ottavi, e non volevamo. Abbiamo approcciato bene, il Toro è una squadra forte e poteva crearci problemi. Dovevamo vincere, ripaga il lavoro della stagione”.

C’è un’amalgama diversa, hai questa sensazione?

“Sì, parliamo tanto in campo perchè ci aiuta, anche mandarci a quel paese. Potevamo fare meglio, ma come prima gestione del mister abbiamo migliorato la classifica dell’anno scorso, per cui il lavoro è soddisfacente”.

La Roma ha costruito la sua crescita sulla solidità difensiva. Che vi ha detto Mourinho?

“Grazie per i complimenti a nome della squadra. Il cambio di modulo a tre ha dato sicurezza che all’inizio avevamo fino a un certo punto, abbiamo migliorato sul palleggio e poi davanti abbiamo giocatori devastanti. Il mister ci ha fatto i complimenti per la stagione, è chiaro che qualche parolina alla finale ce l’ha messa, ci ha caricato, ora possiamo pensarci…”

Hai già studiato l’attaccante del Feyenoord, Dessers?

“Non l’abbiamo studiato, non dico bugie. La partita era quella di stasera, era fondamentale vincere e avere l’Europa League già in tasca, vincere prima della finale ti fa lavorare meglio. Ho visto alcune partite della Conference, da domenica studieremo meglio per fare qualcosa di unico. Le finali si giocano con tutto, ci prepareremo al meglio”.

Abraham, qual è stato il segreto del suo impatto così devastante?

“E’ un generoso, si è adattato benissimo, si fa voler bene. E poi ha qualità importanti, non sono tanti a venire qua dall’estero e fare 26 gol. E’ un ragazzo e un professionista eccezionale. E speriamo che mercoledì sia il capocannoniere della Conference…”