MANCINI: “Posso fare meglio, ne ho la capacità. Siamo consapevoli della nostra forza, pensiamo a giovedì”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa a San Siro:

“Gli episodi fanno la differenza, come sempre in queste partite. Non mi entra la palla quest’anno, posso sicuramente fare meglio perché ne ho le capacità. A volte fanno miracoli i portieri, a volte esce di poco come questa sera e a Napoli. Era un’occasione ghiotta per passare in vantaggio, se avessimo segnato non avremmo preso gol.

Siamo consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo messo in campo nelle ultime partite. E anche oggi abbiamo preso due gol in ripartenza e uno su calcio d’angolo. Pensiamo a giovedì”.

Sconfitta diversa, la Roma è cambiata tanto.

“Sì. Guardando le tre partite giocate con l’Inter, questa è la migliore. I primi 30 minuti abbiamo dimostrato il nostro valore. Ci dà consapevolezza, queste sono le partite che ci fanno crescere. Abbiamo intrapreso un percorso con il mister, vedo una Roma unita, dobbiamo finire al meglio la stagione”.

Si gioca tanto, ma la Roma non sembra stanca.

“Quando arrivi in fondo alle competizioni europee giochi più degli altri. Ma stiamo bene fisicamente, lo dimostriamo in campo”.