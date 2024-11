Mancini pronto a rimpiazzare Juric, i Friedkin ripensano a un allenatore-manager

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due finali per Ivan Juric. Nei prossimi quattro giorni, tra Europa League e campionato, il tecnico croato si gioca la panchina. Oggi tutti i quotidiani sono sulla stessa linea: i Friedkin hanno confermato una semplice fiducia a tempo al tecnico, ma chiedono un cambiamento radicale in termini di risultati.

Secondo l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), in caso di nuovi passi falsi scatterà il piano B, con il nuovo tecnico che avrebbe la possibilità di sfruttare le due settimane della sosta per le nazionali per insediarsi a Trigoria e conoscere la squadra.

Il grande favorito a sostituire Juric è Roberto Mancini, ex allenatore di Inter e Lazio oltre che della nazionale azzurra, smanioso di rimettersi in gioco dopo l’esperienza poco esaltante in Arabia Saudita. Mancini è forse l’unico tecnico su piazza che incarnerebbe la figura di allenatore-manager, alla Mourinho insomma. Che forse oggi qualcuno, tra Trigoria e il Texas, rimpiange davvero.

Dietro Mancini le suggestioni Lampard e Paulo Sousa che però arrivano da esperienze decisamente negative in Europa. Nessun contatto con Ranieri né tantomeno con De Rossi che nel suo ultimo giorno negli Usa è andato a far visita al Roma Club New York.

Fonte: Leggo

