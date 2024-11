Carnevali avvisato a Roma: crescono le chance di diventare il nuovo ad del club giallorosso

AS ROMA NEWS – La pausa per le nazionali potrebbe portare quei cambiamenti nella Roma tanto attesi dalla tifoseria giallorossa. Oltre all’allenatore, a rischio qualora i prossimi risultati non fossero soddisfacenti, è previsto l’arrivo di un nuovo amministratore delegato.

Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), il ruolo verrà ricoperto da un dirigente italiano. Nelle scorse settimane sembrava essere stato scelto l’ex giallorosso Claudio Fenucci, ma Dan e Ryan Friedkin non si sono trovati d’accordo sulla figura dell’attuale ad del Bologna.

E così tornano a impennarsi le quotazioni di Giovanni Carnevali, avvistato ieri in città. Uomo navigato nel mondo del calcio, esperto di mercato, l’attuale amministratore delegato del Sassuolo sarebbe quello che servirebbe in un momento dove i dubbi la fanno da padrone. Societari, tecnici, tattici: in una Trigoria svuotata a livello dirigenziale (e ieri anche in campo, visto il giorno di riposo concesso al gruppo) non ci si fa mancare nulla.

Fonte: Il Messaggero

