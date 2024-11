ULTIMA ORA – I Friedkin tornano a Roma: sbarco previsto tra domani e venerdì

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin si preparano a tornare a Roma e nelle prossime ore saranno di nuovo nella Capitale, pronti a riprendere il controllo delle operazioni del club.

A rendere nota l’indiscrezione è il portale del Corriere dello Sport. Società e squadra vivono un momento di crisi profonda e i texani vogliono vederci chiaro: durante la loro permanenza a Roma hanno intenzione di parlare con Juric, con il diesse Ghisolfi ma soprattutto con i calciatori, che domenica prossima se la vedranno in casa contro il Bologna in una gara da dentro e fuori in tutti gli aspetti, su tutti i fronti.

L’arrivo dei texani a Trigoria può significare due cose: o l’imminente cambio di allenatore, come è successo con De Rossi appena qualche settimana fa, oppure cercare di sostenere con forza l’attuale tecnico nel momento del bisogno. Ma la notizia più importante è che dopo mesi di distacco, i Friedkin sono finalmente sul punto di tornare a Roma.

Fonte: Corrieredellosport.it

