“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se arriva Friedkin è per cambiare allenatore”, PES: “Si vuole affidare la svolta al nuovo Ceo”, MATTIOLI: “I texani diranno addio al progetto di Pietralata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma domani gioca contro la decima del campionato belga eppure abbiamo ansie importanti. I Friedkin in arrivo nella Capitale? Sono talmente ansiati per la Roma che oggi sono in Tanzania a fare un piccolo safari per poi rimontare sul loro jet privato.. Ma il tema è: Dan arriva, e che fa? Domani e domenica può pure essere che batti il Saint-Gilloise e Bologna, poi ce la pausa…e che fai, cacci Juric dopo due vittorie e non dopo il 5 a 1 a Firenze? Avrebbe senso secondo voi? E poi fai venire un allenatore nuovo con Napoli, Tottenham e Atalanta nelle prossime tre partite, così rischi di bruciare pure lui? A meno che non ti presenti con un pezzo da novanta. Ma chi sono i pezzi da novanta disponibili? Allegri e Mancini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le ultime due volte che i Friedkin sono arrivati a Trigoria lo hanno fatto per esonerare gli allenatori… Io penso che se viene, viene per cambiare allenatore. O per lo stadio. Se viene, è per qualcosa di significativo…non penso che possano venire qui solo per parlare con Juric e la squadra… Roberto Mancini laziale? Io mi ricordo che lui ha fatto causa alla Lazio…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La situazione è paradossale, con un allenatore confermato a tempo determinato. Ma che senso ha? Il modulo di gioco è stato chiaramente rigettato dalla squadra…per me Juric ha perso completamente il senso della realtà…e poi basta con questa storia delle marcature a tutto campo, la squadra non è costruita per giocare così… La Roma è dodicesima ragazzi, siamo ai limiti dell’emergenza, c’è una deriva molto preoccupante… Se davvero prendi Mancini e lo cali in questa realtà svuotata, potrebbe anche lui incontrare grosse difficoltà… Carnevali alla Roma? Il mio indice di gradimento sarebbe molto elevato, servono uomini di calcio italiani…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se non arrivano i risultati Juric verrà cacciato, questo è quello che fa pensare il recente comportamento dei Friedkin. Ricordiamoci che De Rossi era stato allontanato dopo un pareggio… La sosta potrebbe portare un nuovo allenatore…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Ma perchè Scaloni chiama sempre Paredes? Quando c’è da vincere un Mondiale o la Coppa America, ci sta sempre. Poi non gioca titolare, perchè ci sono giocatori cento volte più forti di lui, però in rosa c’è sempre. Ma vedranno qualcosa di buono in questo giocatore e sapranno come sfruttarlo? O noi gli facciamo la carità che sta qua a Roma senza giocare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quello che è emerso in queste ore da quello che ho capito è che c’è ancora una sorta di speranza di poter arrivare così fino alla fine. Perchè se vuoi esonerare Juric, Fiorentina-Roma era l’occasione perfetta. I Friedkin ora si augurano che la stagione non prenda risvolti pericolosi, e se l’andamento resterà questo penso che l’intenzione sia affidare al prossimo Ceo la ricostruzione del club. La scelta che verrà fatta a breve, penso verso la fine del mese, sarà quasi sicuramente italiana. Ci si affiderà a una persona che ha esperienza nel nostro calcio, in questi mesi i Friedkin hanno compreso che gestire la Roma non è come gestire l’Auberge Resort…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pallotta? La gente spesso dimentica che questo percorso fatto di sesti posti non inizia con i Friedkin, ma con gli ultimi due di Pallotta… Non voglio difendere una società che è indifendibile, ma ora è facile far passare quello che c’era prima come il paradiso… Ricordiamo che il grande merito di Pallotta è stato affidarsi a un grande ds, poi caduto Sabatini è tornata a essere una Roma brutta brutta, e lo sfacelo inizia lì con quel mercato di Monchi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Pallotta avrà fatto degli errori, ma rispetto a questi (i Friedkin, ndr) è un gigante… Ci avevano detti che erano custodi della Roma, e invece non riusciranno mai più a conquistarmi… Cosa faranno se dovessero arriva qui? Si chiuderebbero a Trigoria protetti dalla loro security. Leggo da settimane che per l’amministratore delegato è questione di ore, ma quante ore ci servono per nominarlo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Arrivano i Friedkin? Non so proprio cosa faranno, ci hanno sorpreso a più riprese…quello che farei io è non fare proprio niente e aspetterei di capire bene qual sarà il futuro prossimo della società, cercando di individuare un allenatore da qui ai prossimi 3-4 mesi che mi dia le garanzie giuste, e poi cercherei di valorizzare la forza della squadra perchè si sono spesi 100 milioni e non si devono svalutare questi calciatori. E poi sceglierei con calma la nuova guida tecnica. Perchè cambiare allenatore adesso sarebbe pericoloso…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se dopo quattro giornate sono stati mandati via allenatore e direttore generale, significa che c’era qualche problema con loro anche prima. Ora ristrutturare tutto non è così semplice, non è che se metti due dirigenti dopo una settimana è tutto risolto…è una questione di rapporti, di conoscenze, devi entrare dentro una squadra… Qua non serve una toppa, ma andare in officina e rifare il motore nuovo…e per fare questo serve un bel po’ di tempo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Qua è la società che non c’è, non c’è niente. Per cui non si può condannare l’allenatore. Juric sicuramente tra qualche settimana darà una fisionomia alla squadra, perchè non è un allenatore che ha cominciato ieri, ma se non c’è la società dietro non succederà nulla… Io fra l’altro credo che i Friedkin abbandoneranno il progetto stadio a Pietralata. Ci sono dei problemi di cui non si parla ma che ritardano la procedura e che richiedono almeno un anno e mezzo di tempo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!