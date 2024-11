Mancini se la ride e giura: mai contattato. Friedkin a Roma solo con allenatore e Ceo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La partita di oggi pomeriggio contro il Bologna dovrebbe essere l’ultima di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. Le percentuali di una sua permanenza sono crollate dopo la conferenza stampa di ieri: secondo il Corriere della Sera al momento la possibilità che venga confermato è dell’1%.

I Friedkin però non hanno ancora operato una scelta in tal senso. E chissà che, in caso di vittoria contro gli emiliani oggi pomeriggio, decidano ancora una volta di non intervenire. Al momento però questa eventualità è quella meno probabile: la pausa potrebbe essere l’occasione migliore per operare un cambio tecnico. Ma con quale allenatore?

In queste ultime ore si è fatto un gran parlare di Roberto Mancini, ma stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero l’ex ct azzurro, interpellato dai giornalisti, se la ride e giura di non essere mai stato contattato. Verità o semplice pretattica? La smentita, soprattutto in questi casi, fa parte del gioco.

Chi conosce Dan Friedkin giura che non sarà mai un problema economico a fermarlo. Stavolta però il presidente non può e non vuole sbagliare di nuovo la scelta di quello che sarebbe il terzo allenatore della stagione quando il calendario è ancora fermo a novembre. In questo senso si può spiegare il cambio di programma dei proprietari del club: si presenteranno a Roma quando potranno annunciare allenatore e Ceo.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera

