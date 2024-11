Roma nel caos: Juric ai saluti ma i Friedkin non ci sono. E col Bologna è una sfida da brividi

AS ROMA NEWS – La Roma di questi tempi sembra essere diventata il teatro dell’assurdo. Tutto è surreale dentro Trigoria a poche ore da una sfida che si preannuncia fondamentale per una classifica horror che rischia di vedere la squadra sprofondare verso la zona retrocessione.

Ivan Juric sembra essere già parte del passato e quella di oggi viene descritta da più parti come l’ultima partita del tecnico sulla panchina della Roma. Lo spogliatoio lo ha rigettato, e lui per primo ieri in conferenza ha scaricato la squadra, sparando bordate all’indirizzo dei suoi calciatori senza preoccuparsi di entrare nel dettaglio.

Il croato affossa Dybala (“Non è infortunato, ha un fastidietto…“) lasciandolo a casa senza aspettare quel provino che il calciatore, infastidito dalle parole del tecnico, aveva in programma da lì a qualche minuto. Ma ce n’è anche per Hummels (“Non c’è nessun litigio, devo scegliere qualcuno che riesce a fare quello che chiedo e Cristante lo ha fatto. So che è pesante, anche io mi aspettavo di più ma devo scegliere quello che ritengo meglio“), e per Pellegrini (“Per lui vale lo stesso discorso quando scelgo Pisilli, anche se lui è il capitano e Niccolò un ragazzino”).

Quindi Juric spara a zero sul gruppo in generale: “In Belgio ho visto una Roma senz’anima. La mia sensazione è che in certi momenti la squadra non è attaccata alla partita. Se con c’è quella cosa lì, non sei competitivo, è la base del gioco del calcio“. Parole che hanno il sapore di chi ha capito che la sua avventura è ai titoli di coda e decide di sparare le ultime cartucce.

I Friedkin sembrano sul punto di operare un cambio, ma ieri mattina hanno cancellato il loro arrivo a Roma scatenando la rabbia dei tifosi, che speravano in un cambio drastico di rotta da parte della proprietà. In mezzo a questo clima di caos generale, la squadra tra poche ore affronterà il Bologna. Una partita da brividi che, in un modo o nell’altro, i giallorossi dovranno provare a vincere per non peggiorare un quadro già di per sé allarmante.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Tempo

