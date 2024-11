Largo ai giovani: Juric punta su Pisilli e uno tra Baldanzi e Soulè. Pellegrini resta fuori

NOTIZIE AS ROMA – Una trequarti giovane che non guarda in faccia a nessuno. Ivan Juric sceglie Niccolò Pisilli e uno tra Baldanzi e Soulè per supportare Artem Dovbyk. Restano fuori Dybala (nemmeno convocato) e Lorenzo Pellegrini, che ieri ha avvertito un risentimento muscolare.

Il capitano però resta fuori non per il problema fisico, ma per scelta tecnica. La stessa che il tecnico croato ha fatto in queste settimane escludendo sempre Hummels dall’undici titolare. Anche oggi col Bologna non farà eccezioni: al centro della difesa torna Ndicka, con Mancini e Angelino braccetti della difesa a tre.

A centrocampo ballottaggio tra Cristante e Le Fee: il francese dopo due partite da titolare potrebbe rifiatare. L’altra maglia in mediana è di Konè. L’ultimo rebus da sciogliere è a sinistra, dove c’è un testa a testa tra Zalewski ed El Shaarawy. A destra invece confermato Celik per mancanza di alternative.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Soulè, Pisilli, Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Konè, Zalewski; Soulè, Pisilli, Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar, Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Konè, El Shaarawy; Baldanzi, Pisilli, Dovbyk.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!