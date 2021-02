MANCINI: “Siamo forti, ma ci rode non aver vinto contro una big. Per arrivare in Champions serve vincere anche queste partite”

AS ROMA NEWS – Gianluca Mancini parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Braga. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Stagione al di sopra delle aspettative?

“Meglio dirlo a bassa voce, troppi complimenti”.

Karsdorp si è sacrificato con te nei tre dietro…

“Ci stiamo sacrificando tutti, lo ha fatto Cristante, lo ha fatto Karsdorp, tanti giocatori si stanno adattando in questo momento”.

Sta aumentando l’agonismo in squadra?

“Dal centrocampo in su siamo veramente forti, sembravamo molli all’inizio dell’anno, domenica dovremo dare un bel segnale perché sarà un girone di ritorno molto difficile”.

Vi pesa non aver mai battuto una big?

“Sicuramente ci rode tanto, nel girone d’andata abbiamo fatto male con le big, bisogna cambiare qualcosa perché se vogliamo puntare alla Champions dobbiamo vincere gli scontri diretti”.

Vi siete confrontati?

“Come gruppo lo siamo sempre stato, abbiamo sempre reagito ma nei nostri confronti ci siamo parlati. Se vogliamo puntare alla Champions, dobbiamo vincere queste partite. Per arrivare tra le prime 4 dobbiamo fare qualcosa in più, serve uno step in avanti per far sì che la Roma sia bella e determinata”.