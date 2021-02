ROMA-BRAGA: 3-1 (23′ Dzeko, 74′ Carles Perez, 87′ aut. Cristante, 91′ Borja Mayoral). Giallorossi sul velluto: ottavi di finale raggiunti

AS ROMA NEWS – Torna in campo la squadra giallorossa che stasera all’Olimpico vuole strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League nel match di ritorno contro i portoghesi del Braga.

La Roma è forte del vantaggio ottenuto all’andata, con i giallorossi vittoriosi per due a zero all’Estadio Municipal. Fonseca però chiede ai suoi di non gestire il vantaggio ma di giocare per vincere anche stasera. Il Braga sarà costretto a fare una partita offensiva, la Roma dovrà essere brava a sfruttare gli spazi.

ROMA-BRAGA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

92′ – Finita! La Roma si sbarazza del Braga senza problemi e passa agli ottavi di finale di Europa League. Segnano Dzeko (che nel secondo tempo si fa male), Carles Perez e Borja Mayoral. Nel finale autogol di Cristante, ininfluente ai fini del risultato. Pellegrini ha sbagliato un calcio di rigore.

90′ – GOOOOOOOOOOOOOL! BORJA MAYORAL!! Perez lancia Spinazzola a sinistra, il terzino mette un cross basso sul secondo palo per lo spagnolo che timbra anche oggi il cartellino!!

87′ – GOL DEL BRAGA: Cristante interviene con la punta del piede su un cross basso battendo involontariamente Pau Lopez. Autogol del difensore giallorosso.

85′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral in area serve bene Mkhitaryan che calcia con il destro: palla colpita male che termina sul fondo.

82′ – Chance per il Braga: Tormena calcia in porta, Pau Lopez si rifugia in angolo.

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Mkhitaryan, fuori Pedro.

74′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! CARLES PEREZ!! Grande lancio di Pellegrini che pesca lo spagnolo sul secondo palo, Perez calcia al volo benissimo e col sinistro fa due a zero!

72′ – PELLEGRINI CALCIA FUORI! Rigore sbagliato, il destro incrociato termina di poco a lato.

71′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo netto su Carles Perez, atterrato in area! Nessun dubbio per l’arbitro.

70′ – CAMBIO BRAGA: dentro Borja, fuori Sequiera.

68′ – OCCASIONE BRAGA: palla recuperata sulla trequarti, conclusione dalla distanza di Horta che termina di poco a lato. Ma Pau Lopez era sulla traiettoria.

67′ – CAMBIO ROMA: dentro Borja Mayoral, fuori Dzeko.

66′ – Brutte notizie per la Roma: Dzeko sembra essersi fatto male durante uno scatto in area del Braga. Il giocatore fa segno di aver accusato un problema all’inguine.

60′ – La Roma in questo secondo tempo, forte dell’ampio vantaggio, sembra gestire senza voler alzare i ritmi. Anche perchè il Braga non sta combinando un granchè.

60′ – DOPPIO CAMBIO BRAGA: dentro Ruiz al posto di Sporar, e Horta al posto di Gaitan.

59′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Veretout ed El Shaarawy, dentro Spinazzola e Carles Perez.

56′ – Veretout si becca un giallo evitabile per un intervento in ritardo sulla trequarti.

51′ – Brutto controllo in area di Pellegrini che regala palla a Sporar, l’attaccante poi si lascia cadere a terra e l’arbitro lascia correre. Nessuna protesta, ma che errore di Pellegrini, poteva costare carissimo.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Pellegrini al posto di Villar.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti di un gol, a segno con un bel destro di Dzeko dopo un palo colpito da El Shaarawy. Anche Pedro colpisce un legno, quello della traversa. Il Braga pericoloso in un paio di circostanze, ma è stato attento Pau Lopez. I portoghesi dovrebbero segnare tre gol, senza incassarne altri, per passare il turno. Il vantaggio della Roma è ampio.

40′ – TRAVERSA ROMA! El Shaarawy libera con un bel cross basso Pedro a centro area che col mancino calcia in porta centrando il legno!

34′ – OCCASIONE BRAGA! Errore di El Shaarawy, palla che arriva a Sporar che calcia di potenza trovando la bella risposta in angolo di Pau Lopez!

31′ – Ancora Piazon! Destro dalla distanza, conclusione potente ma centrale, palla alta di poco.

30′ – OCCASIONE BRAGA! Cross dalla destra a centro area, pallone deviato che arriva sui piedi di Piazon che da ottima posizione calcia male mandando la sfera a lato!

23′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DZEKO!!! Lancio di Cristante per Edin che serve El Shaarawy, il Faraone lascia partire un destro a giro che colpisce il palo, il pallone torna a Dzeko che con un destro molto preciso di controbalzo fa secco il portiere del Braga!!

15′ – Primo quarto d’ora trascorso senza sussulti. La Roma fatica a rendersi pericolosa, ma anche il Braga, che deve cercare il gol, per ora non ha mai creato pericoli dalle parti di Pau Lopez.

11′ – Errore di Cristante che ha controllato male il pallone e ha rischiato di mandare in porta il Braga! Ci pensa Lopez a fermare tutto con un’uscita bassa.

5′ – Ritmi compassati in questo avvio, la Roma controlla e fa girare il pallone.

1′ – La squadra giallorossa per ora si schiera con una difesa a 3, e con Veretout che gioca più largo sulla destra.

0′ – Fischia Ekberg, comincia Roma-Braga!

ROMA-BRAGA, LE ULTIME DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Braga: Tiago Sà; Zè Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, André Horta.

Ore 19:55 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da mister Fonseca e comunicata in anteprima da Sky Sport: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra lo stadio Olimpico, clima gradevole, campo in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-BRAGA. LA FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Tripi, Pellegrini, Darboe, Mkhitaryan, Carles Perez, Borja Mayoral, Ciervo.

BRAGA (3-4-2-1): Tiago Sà; Zè Carlos, Tormena, Rolando, Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, André Horta. All.: Carvalhal.

A disp.: Matheus, Rogério, Al Musrati, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Borja, Fransérgio, Hernâni, Bruno Rodrigues, Vítor Oliveira.

ARBITRO: Ekberg (Svezia). Assistenti: Culum-Hallberg (Svezia). Quarto uomo: Beathon (Scozia). VAR: Attwell (Inghilterra). Ass. Var: Tierney (Inghilterra).

Giallorossi.net – A. Fiorini