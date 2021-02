AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 25 febbraio 2021:

Ore 10:30 – Cristante in difesa con Spinazzola e Mancini, Diawara a centrocampo, Pedro, El Shaarawy e Dzeko in attacco: queste le scelte di formazione di Fonseca per la partita di stasera secondo i giornali.

Ore 9:40 – Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, ha assunto la carica di amministratore delegato della Dome. Il primo cliente è stato Nicolò Zaniolo che ha affidato la cura della sua immagine al marito di Chiara Ferragni. (Il Tempo)

Ore 9:15 – A diciotto anni dalla sua scomparsa, la Roma ha deciso di ricordare Alberto Sordi con uno dei murales che saranno realizzati nell’ambito della celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale. Il quartiere prescelto è quello della Garbatella. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Maurizio Lombardo è il nuovo segretario generale del club giallorosso. Il dirigente è già a Trigoria da due giorni, dalla prossima settimana sarà operativo. (Gazzetta dello Sport)

