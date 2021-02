ROMA-BRAGA, i convocati di Fonseca: Tripi, Darboe e Ciervo in lista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questa la lista dei convocati di Fonseca per il match odierno, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, tra la Roma e il Braga:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Tripi, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, El Shaarawy, Borja Mayoral, Perez.