ROMA-MILAN, l’arbitro è Guida con Irrati al VAR

AS ROMA NEWS – Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l’arbitro di Roma-Milan, posticipo domenicale della 5a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Con lui i giallorossi non vincono in casa da oltre 4 anni. L’unico precedente con Guida è un Milan-Roma del 2018, terminato 2 a 1 per i rossoneri.

Bindoni e Longo saranno gli assistenti di linea del fischietto campano, con Piccinini IV uomo. Irrati e Cecconi saranno rispettivamente Var e Avar della sfida dell’Olimpico.

Questo il quadro completo delle designazioni del prossimo turno:

BOLOGNA – LAZIO Sabato 27/02 h. 18.00

GIACOMELLI

PAGANESSI – PALERMO

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI

CROTONE – CAGLIARI h. 15.00

FABBRI

TEGONI – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: DI BELLO

AVAR: CARBONE

H. VERONA – JUVENTUS Sabato 27/02 h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

INTER – GENOA h. 15.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI L.

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – BENEVENTO h. 18.00

ABISSO

GALETTO – PAGLIARDINI

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

ROMA – MILAN h. 20.45

GUIDA

BINDONI – LONGO

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – ATALANTA h. 12.30

MARINELLI

VALERIANI – RASPOLLINI

IV: MARINI

VAR: DOVERI

AVAR: LO CICERO

SPEZIA – PARMA Sabato 27/02 h. 15.00

ORSATO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI

TORINO – SASSUOLO Venerdì 26/02 h. 20.45

CALVARESE

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

VOLPI

MONDIN – ZINGARELLI

IV: CAMPLONE

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DE MEO