“ON AIR!” – PIACENTINI: “L’Atalanta? Non sono dispiaciuto, per anni sono stati taciuti i torti subiti dalla Roma”, MAGNI: “Ma così non cresceremo mai”, FOCOLARI: “Fonseca sembra buono e caro, ma litiga con tutti”, AGRESTI: “Il mister deve aver rigato la macchina a qualcuno…”,

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Roma-Braga è una partita che viene temuta più del dovuto. La squadra si dovrebbe essere guadagnata maggiore fiducia, raramente ha deluso, quasi sempre ha ripreso il suo cammino dopo qualche passo falso. Nonostante tutto questo, la squadra continua ad essere attorniata da grande perplessità. All’andata abbiamo conseguito un vantaggio importante, il Braga dovrà fare tutto tranne che difendersi, e questo è un vantaggio per la Roma. Io mi aspetto che stasera la squadra faccia quello che sta facendo, niente di più e niente di meno, mi aspetto che continui quello che sta facendo. Se la Roma dovesse battere il Milan andrebbe a un punto da una squadra che sta facendo un campionato straordinario. Ma allora come farebbe la Roma a essere giudicata una squadra incompiuta?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Oggi i giornali si sollevano contro i torti arbitrali subiti in Champions dalle italiane. Però non ricordo questa sollevazione popolare quando in Champions ci massacrarono prima a Barcellona, e soprattutto poi contro il Liverpool… Era normale l’alternanza tra Mayoral e Dzeko dopo quello che era successo fuori dal campo, ma adesso la vicenda verrà messa definitivamente sul piano del campo, del gioco…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Ho come la sensazione che Borja Mayoral sarà ancora in campo contro il Milan. A meno che stasera Dzeko non faccia una prestazione talmente positiva, di sacrificio, allora magari potrebbe mettere in difficoltà Fonseca. Dzeko, anche se in questa fase parte indietro, è tre categorie più forte di Mayoral. E se sta bene ed è motivato, come fai a tenerlo in panchina…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Avete visto che cosa gli hanno combinato all’Atalanta ieri? Un furto. Se ci devono fare cose così brutte, meglio non andarci in Champions. Anche a noi romanisti ce ne hanno fatte tante, possiamo dare lezione a tutta Europa e tutto il mondo su questo aspetto. Il fatto è che una cosa sono il numero degli spettatori del Real Madrid, e una cosa sono quelli dell’Atalanta, è tutto lì, spero che voi lo abbiate capito. Se succedeva alla Roma, ed ero Mancini, ieri avrei dato una cinquina all’arbitro… Dzeko? Vedrete che giocherà dal primo minuto contro il Milan, ma senza dubbio. Stasera faranno una staffetta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “El Shaarawy mi sembra molto voglioso, di quelli che non vedono l’ora di mangiarsi il campo. Mi auguro di vederlo così già stasera, per me è uno che da qui alla fine dell’anno ti può fare la differenza… L’Atalanta? Tutti per decenni hanno taciuto davanti alle ingiustizie perpetrate alla Roma, per cui non dirò nulla in loro difesa. Li capisco, ma non sono dispiaciuto. Nessuno ha ricordato la parata di Alexander Arnold nella gara di ritorno della semifinale di Champions o i due gol in fuorigioco del Liverpool all’andata…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma, in quella semifinale contro il Liverpool, non avrebbe passato il turno nemmeno se ci avessero dato quello che ci spettava. Ma ancora pensiamo alla partita col Liverpool… Mo ricominciamo col gol di Turone, col fallo su Tancredi… Così non cresceremo mai, ecco perché non vinceremo mai niente…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Stasera bisognerà fare attenzione, poi già da domani conosceremo la prossima avversaria in Europa League. Il Milan deve stare attento, per loro la partita di oggi è più complicata, perché vengono da un pareggio. Se dovesse perdere in coppa e poi in campionato, sarebbero morti, finiti. El Shaarawy torna titolare stasera, lo abbiamo visto bene contro il Benevento. Speriamo stasera di non portarci dietro altre situazioni emergenziali… Col Milan potrebbe giocare uno tra Fazio e Juan Jesus se non riuscirai a recuperare nemmeno Kumbulla…”

Marco Juric (Rete Sport): “El Shaarawy lo voglio vedere in campo, non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma 60 minuti li può fare bene e tornare al gol con la maglia della Roma gli darebbe una bella iniezione di fiducia. Il Braga sarà anche una buona squadra come dice Fonseca, ma il due a zero dell’andata ti mette in sicurezza…La Roma avrà una difesa sostenibile, a centrocampo mi aspetto un turno di riposo per Veretout. La Roma è capace non solo di passare il turno, ma anche di vincere, dando il gol a quei giocatori che hanno bisogno di segnare, come El Shaarawy, Dzeko e Pedro…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Fonseca ha parlato del Braga come uno squadrone, ma a me sembra poca roba. E’ stato Fonseca a non mettere Jesus e Fazio in lista Uefa perchè con loro ha avuto una lite pesante. Fonseca se l’è legata al dito la vicenda Dzeko, e se stasera gioca il bosniaco e domenica, contro il Milan, mette Mayoral allora vuol dire che è una cosa personale. Io ho scoperto cosa è successo tra lui e Dzeko: Edin ha avuto una discussione pesantissima col secondo del mister, non con Fonseca, e la lite è andata avanti…diciamo che sono andati in pizzeria, ecco… Fonseca ha questo limite: quando sta su, poi smoscia. Anziché pungolare il gruppo, li premia, e poi loro sbragano. E’ il carattere che gli manca. Su Allegri, due ex grandi campioni della Roma del recente passato lo hanno incontrato per motivi loro, e lui ha ribadito che la Roma ha un organico molto interessante e con pochissimi ritocchi può lottare per lo scudetto. Sono convinto che il futuro tecnico della Roma è tutto da scrivere. Per me la permanenza di Fonseca sulla panchina giallorossa è dello 0,5%…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono curioso di vedere El Shaarawy dall’inizio perché nei minuti in cui ha giocato l’ho visto bene. Spinazzola centrale è sprecato, è quello che ti dà la spinta per l’azione offensiva. Dzeko? La società doveva prendere una situazione netta, restare in questa situazione di stallo non fa bene a nessuno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fonseca litiga con tutti, anche se c’ha l’aria di quello buono…Bravo bravo, parla bene, ma litiga con tutti… Io non discuto l’allenatore, discuto il carattere dell’uomo, che apparentemente è un gentiluomo vero, ma che sotto sotto litiga con tutti…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Fonseca ha avuto dei problemi con Dzeko, Fazio e Juan Jesus, che ha avuto una serie di comportamenti che non sono piaciuti all’allenatore. Fazio e Jesus contro il Benevento, seppur arrugginiti, hanno dimostrato di essere dei professionisti e ci sarebbe stato bisogno di loro, inserendoli nella lista Uefa… Il Real Madrid ha fatto un sondaggio concreto su Fonseca, è chiaro che il procuratore ha messo in giro questa voce, ma io ho fatto delle verifiche ed è vero che c’è stato qualcosa, non sono cose che si è inventato l’agente del portoghese. Se Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma a giugno, come io credo, andrà comunque in un club di prima fascia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Fonseca deve aver rigato la macchina a qualcuno…quando faceva giocare Fazio e Jesus, tutti a dire: “Ma come fai a farli giocare”. Ora viene ammazzato perchè non ha messo Fazio e Jesus in lista. Batte il Braga, che ha gli stessi punti del Porto, ed è normale perchè il Braga è una squadra modesta… Dzeko? Tutte le società hanno avuto questo tipo di problemi, ma mi sembra che la Roma ne sta uscendo meglio di tutte. L’Atalanta ha dovuto cacciare Gomez, l’Inter Icardi, mentre la Roma sta recuperando il giocatore. Nella difficoltà non mi pare che l’abbia gestita male…”

