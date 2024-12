MANCINI: “Siamo in ritardo per colpa nostra. Con Ranieri si sono visti miglioramenti, dobbiamo continuare così”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Vittoria piena di significato.

“Siamo in ritardo in campionato per colpa nostra. Tutte le partite sono importanti e contano solo i tre punti. Stasera era importante vincere e lo abbiamo fatto”.

Stasera ci sono state tante risposte.

“Sono d’accordo. Da quando c’è il mister, da Napoli a oggi si sono visti miglioramenti e dobbiamo continuare così. Le partite sono sempre difficili, si può perdere o vincere con chiunque”.

