EL SHAARAWY: “Non abbiamo fatto niente. La strada è lunga, si riparte da qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Mancini ti ha ringraziato per l’assist?

“Sì, mi ha ringraziato. Gliel’ho restituito, lui me lo aveva fatto col Bologna e oggi gliel’ho fatto io”.

C’è stata una crescita offensiva oggi.

“C’è stato un atteggiamento giusto in entrambe le fasi. Nelle partite precedenti c’era stato il giusto approccio, ma magari non avevamo raccolto ciò che avevamo seminato. Oggi c’è stato un buon atteggiamento, siamo contenti e si riparte da qui. Non abbiamo fatto niente, la strada è ancora lunga ma si può ripartire”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!