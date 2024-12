ROMA-LECCE: 4-1 (13′ Saelemaekers, 40′ Krstovic, 59′ Mancini, 66′ Pisilli, 86′ Konè). Poker romanista, prima vittoria del Ranieri-ter

AS ROMA NEWS – In pochi potevano aspettarselo all’inizio della stagione, ma questo Roma-Lecce di inizio dicembre somiglia maledettamente a uno scontro salvezza tra due squadre appaiate alla quintultimo posto in campionato.

Ranieri va a caccia della sua prima vittoria da quando è tornato sulla panchina dei capitolini: i tre punti sono l’unica medicina per curare i mali di una squadra ancora in piena crisi. I salentini, rinfrancati dall’arrivo di Giampaolo, vengono da un paio di risultati molto positivi, e proveranno ad approfittare del momento no dei padroni di casa.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – FINITA! La Roma travolge il Lecce nella ripresa e torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Dopo un primo tempo chiuso in parità, i giallorossi di Ranieri si scatenano nei secondi quarantacinque minuti e travolgono i salentini con un bel poker. Grazie a questa vittoria la classifica fa meno paura, ma questo è solo un primo piccolo passo.

90′ – Quattro minuti di recupero.

86′ – GOOOL GOOOL GOOOOOOOOL!! KONE’!! Dybala rifinisce per Pisilli che serve Konè in aerea, il francese salta un paio di avversari e poi batte Falcone con un destro a incrociare! Manu esulta sventolando la bandierina e si becca il giallo.

80′ – CAMBI ROMA: fuori El Shaarawy per Zalewski, fuori Hummels per Hermoso.

78′ – Ammonito Oudin per un intervento duro su Paredes.

71′ – ROMA PERICOLOSA: El Shaarawy scarica un destro potente dal limite, palla che esce di poco sopra la traversa!

70′ – OCCASIONE LECCE: inserimento in area di Oudin che prima trova un grande aggancio e poi serve di tacco Pierotti che però svirgola la conclusione .

66′ – GOOOOOOOOOOOOOLL! PISILLI!!! Assist a centro area di Saud per il piatto destro in corsa di Pisilli che non dà scampo a Falcone!

63′ – DOPPIO CAMBIO LECCE: dentro fuori Berisha e Pierotti, fuori Jean e Coulibaly.

60′ – GOOOOOOOOOOOL!! MANCINI!! Cross perfetto di El Shaarawy, gran colpo di testa di Mancini che in tuffo riporta avanti la Roma!!

57′ – OCCASIONE ROMA! Pisilli entra in area tutto solo e col destro a incrociare trova al respinta di Falcone! Si dispera il centrocampista!

55′ – CAMBIO ROMA: dentro Pisilli, fuori Saelemaekers.

55′ – OCCASIONE ROMA! Dybala in area, tutto spostato sulla sinistra, calcia a incrociare: palla di poco a lato!

50′ – OCCASIONE ROMA! Saelemaekers lanciato in area da Paredes si fa parare da Falcone la conclusione incrociata!

49′ – Paredes ci prova dalla distanza dopo un’azione insistita di Dybala, blocca Falcone.

46′ – Al via la ripresa. Tre cambi nel Lecce, dentro Kaba, Morente e Oudin, fuori Ramadani, Rafia e Rebic. Nessuna novità nella Roma.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce 1 a 1 il primo tempo di Roma-Lecce. I padroni di casa partono forte e sbloccano il match con merito grazie a un preciso sinistro di Saelemaekers. Il match sembra in controllo ma Saud nel tentativo di chiudere una ripartenza avversaria stende Coulibaly in area: rigore e rete del pari realizzata da Krstovic. Capitolini troppo imprecisi negli ultimi metri, salentini che hanno capitalizzato al massimo l’unica azione offensiva pericolosa.

45’+1′ – OCCASIONE ROMA! Dybala va via bene al diretto avversario e poi serve Saelemaekers che a botta sicura calcia addosso a un difensore avversario!

45′ – Tre minuti di recupero.

40′ – GOL DEL LECCE. Krstovic dal dischetto batte Svilar mandando la palla sotto l’incrocio.

38′ – RIGORE LECCE: Saud abbatte Coulibly in area, Chiffi indica il dischetto.

35′ – ROMA PERICOLOSA: El Shaarawy duetta con Dybala, palla a Saelemaekers che in area calcia col sinistro, palla deviata in angolo!

34′ – Lo schermo dell’Olimpico inquadra Ryan Friedkin, pioggia di fischi per lui, il vicepresidente accenna un sorriso.

33′ – Paredes prova a calciare dalla distanza, conclusione potente che non inquadra la porta.

32′ – La Sud dedica un coro a Ranieri che saluta e ringrazia la Curva.

23′ – CAMBIO ROMA: fuori Celik, dentro Saud.

22′ – Celik non ce la fa, sta per entrare Saud.

18′ – Problema per Celik, Mancini indica il cambio alla panchina ma il giocatore sembra in grado di continuare.

13′ – GOOOOOOOOL!!!! SAELEMAEKERS!! Assist di El Shaarawy che premia il taglio del belga in area, sinistro a incrociare che batte Falcone!

11′ – Ammonito Saelemaekers per un intervento duro ma sul pallone.

10′ – Dybala in area ha spazio per calciare in porta tutto decentrato sulla destra, palla che si alza sopra la traversa.

5′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Celik per la testa di Dybala, Falcone pasticcia e fatica non poco a salvare la porta!

0′ – Fischia Chiffi, comincia Roma-Lecce!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Ranieri conferma Hummels e la difesa a tre, in attacco spazio a Dybala falso nove con Saelemaekers ed El Shaarawy a supporto. Dovbyk non va nemmeno in panchina.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Lecce: Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean Gaby; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu; Rafia; Krstovic, Rebic.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino, Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Al momento il cielo è poco nuvoloso sopra lo stadio Olimpico, ma sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma possibile chance per Shomurodov al posto di Dovbyk, non al meglio. L’alternativa è Dybala falso nove.

ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino, Saelemaekers, El Shaarawy, Dybala. All.: Ranieri.

A disp.: Marin, Ryan, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Hermoso, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré.

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean Gaby; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu; Rafia; Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Morente, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Hasa, Pierotti, Kaba.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Bindoni-Trincheri. IV Uomo: Giua. Var: Ghersini. Avar: Mazzoleni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

