Lina Souloukou riparte dalla Premier: entra a far parte della dirigenza del Nottingham Forest

AS ROMA NOTIZIE – Nuova esperienza in vista per Lina Souloukou. L’ex CEO giallorossa, infatti, sarà consulente particolare del Nottingham Forest guidato dal magnate greco Evangelos Marinakis.

Stando a quanto riferisce in questi minuti il portale Repubblica.it, la greca lavorerà a stretto contatto con Ross Wilson, chief football del club inglese e Miran Pavlin, consulente personale del presidente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!