Calciomercato Roma, Ranieri spinge per Allegri come allenatore del prossimo anno

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri spinge per portare Max Allegri sulla panchina della Roma. Ieri Ryan Friedkin, il vice presidente del club giallorosso, è arrivato nella Capitale e ha incontrato allenatore e giocatori e questa sera sarà all’Olimpico.

Saranno giorni di riunioni interne per mettere a punto le strategie per il futuro, a partire da gennaio. Il tecnico attuale avrà un ruolo nella decisione del suo successore e un candidato autorevole è l’ex tecnico di Milan e Juventus. Ancora non ci sono stati contatti diretti, ma il suo nome viene portato avanti da Ranieri stesso. Sul tecnico toscano c’è anche il West Ham, è infatti tra i candidati per sostituire Lopetegui sulla panchina del club inglese.

Fonte: Calciomercato.com

