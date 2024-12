Bove, lunedì l’impianto del defibrillatore interno poi il saluto alla Fiorentina. Con la Roma si discuterà la rescissione del contratto

AS ROMA NEWS – Suo malgrado, Edoardo Bove ha dovuto dare il suo consenso all’operazione per impiantargli un defibrillatore interno e scongiurare altri pericoli nel corso della sua carriera. Che però, in queste condizioni, non potrà proseguire in Italia per via delle stringenti norme che hanno costretto in passato l’Inter a separarsi dal centrocampista danese Christian Eriksen, collassato in campo a Euro2021 con la sua Nazionale e oggi al Manchester United. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’operazione si terrà lunedì 9 dicembre, dopodiché il giocatore, come confermato ieri su Twitch dal compagno di squadra Dodo’, si recherà al Viola Park per salutare la rosa. Da quel momento inizierà un percorso anche psicologico che lo porterà a discutere la rescissione del contratto con la Roma, visto che tecnicamente è ancora di proprietà dei giallorossi: la Fiorentina ha l’obbligo di riscatto ad una percentuale di presenze che non è stata e non sarà per forza di cose raggiunta.

Dalla stagione 2025/2026, Bove potrà tornare a giocare a calcio anche ai massimi livelli, ma non lo farà mai più nel campionato italiano. E, un’altra delle conseguenze di questo grande spavento per fortuna non sfociato in tragedia, la Fiorentina dovrà tornare sul mercato nella sessione invernale.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Calciomercato.com

