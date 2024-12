Ryan c’è, in arrivo anche Dan: i Friedkin tornano a Roma. Stadio, Ceo e mercato: pronto il rilancio

AS ROMA NOTIZIE – Prima il figlio, poi il papà. Il vicepresidente Ryan per sondare il terreno e trasmettere vicinanza, il grande capo Dan per mettere a punto le strategie future e riprendere la giusta via. Da giovedì sera un componente della famiglia Friedkin è tornato a Roma, ben settantasette giorni dopo la loro partenza.

Ryan, infatti, è nella Capitale per essere vicino alla squadra nel momento in cui l’imperativo è ripartire. Subito. Da oggi contro il Lecce, all’Olimpico in cui si tornerà a sedersi per assistere ad un illogico ed inatteso scontro salvezza. Il vice presidente della Roma non farà una toccata e fuga, come avvenuto l’ultima volta. Il periodo di soggiorno capitolino sarà ben più lungo. Anche nei prossimi giorni sarà al centro di riunioni interne per mettere a punto le strategie societarie con il management, in attesa pure che venga indicato a stretto giro il nuovo Ceo.

A dargli man forte arriverà poi anche il papà. Dan, infatti, è atteso negli uffici di Trigoria prima di Natale. Qui si discuterà di tutto. Dal mercato di gennaio, al progetto definitivo per lo stadio. L’obiettivo resta quello di inaugurarlo per il centenario del 2027. Difficile, molto, ma se il progetto dovesse arrivare ad inizio 2025 sui tavoli di Campidoglio una possibilità potrebbe esserci.

Fonte: Gazzetta dello Sport

