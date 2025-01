MANCINI: “Troppo bello vincere i derby, ci voleva una partita così. A Pellegrini ho detto di riprendersi il suo stadio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sul derby di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

“Troppo bello festeggiare i derby. E’ bellissimo, quei tifosi là sono la nostra spinta, il nostro cuore. Vederli felici è la cosa più bella. Perchè ho il giubotto? Sono nudo, mi hanno tolto tutto…

Sei incandescente…

“Saluto i miei familiari… Ci voleva una partita così, i derby sono partite a sé. Sono sempre tre punti, non è che abbiamo vinto il campionato, però ci meritiamo questa gioia”.

Hummels aveva detto che vincendo il derby avreste potuto scavalcare la Lazio prima della fine del campionato, la pensi anche tu così?

“Sì, posso essere d’accordo. Ma abbiamo fatto veramente poco. Il girone di ritorno ci deve dare qualcosa in più per risalire”.

Pellegrini?

“Lo vivo tutti i giorni, è un’amicizia intima. L’ho visto soffrire per il momento che stavamo passando. Prima di entrare l’ho abbracciato e gli ho detto di riprendersi il suo stadio, sono contento per lui perchè se lo merita”.

Ranieri?

“Ha riportato serenità, tranquillità, lavoriamo bene, prepariamo le partite bene. L’unico scivolone è stato a Como. Ora è importante ritrovare serenità e i nostri tifosi, che sono il 60-70% delle nostre vittorie”.

Che compagno è Saelemaekers?

“Gioca in tutti i ruoli, sembra che non cambi niente. Sono felice di averlo qua. Siamo un bel gruppo, non si è mai sciolto nemmeno nei momenti brutti. Forza Roma!”.

