ROMA-LAZIO 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il derby si tinge di giallorosso: la Roma batte la Lazio per 2 a 0 grazie alla magia di Pellegrini e la rete di Saelemaekers realizzati entrambi nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Mai impegnato nei primi 45 minuti. Nella ripresa Castellanos gli scalda i guanti in un paio di occasioni, roba di ordinaria amministrazione per il portierone belga.

Mancini 6,5 – Nuno Tavares e Zaccagni sono due clienti scomodi, lui fatica a contenere più il primo del secondo. Ma ce la mette tutta.

Hummels 7,5 – Perfetto nelle chiusure, preziosissimo nelle sue giocate da regista difensivo. Nel finale veste anche i panni del leader infiammando l’Olimpico.

Ndicka 7 – Duella con Isaksen, rendendolo inoffensivo. Dia è un avversario più insidioso, ma lui regge bene.

Saelemaekers 7,5 – Segna un gol all’esordio nel derby della Capitale. Quando attacca è decisamente più forte di quando deve contenere. Dal 66′ El Shaarawy 6 – Entra per dare nuovo vigore alla corsia destra.

Konè 7,5 – Se Paredes e Hummels sono due monumenti, Manu è un’opera d’arte a tutto tondo: attacca, difende, contrasta, costruisce in maniera sontuosa.

Paredes 7,5 – Punto di riferimento imprescindibile del centrocampo giallorosso. Non eccelle nel dinamismo, ma sa compensare con una intelligenza tattica e una grinta fuori dal comune.

Pellegrini 7,5 – La mossa di Ranieri si rivela vincente: stappa il match con un super gol che ci aveva fatto ammirare nei suoi tempi migliori. La qualità del calciatore non si discute, deve ritrovare convinzione e continuità. Dal 66′ Pisilli 6,5 – Rinvigorisce la mediana.

Angelino 7 – La Roma ha già abbastanza spinta offensiva a destra con Saelemaekers, lui bada a dare più equilibrio alla squadra.

Dybala 7,5 – Incontenibile. Serve l’assist del due a zero, fa ammonire mezza Lazio. Dal 74′ Baldanzi sv.

Dovbyk 6,5 – Gioco di sponda che manda fuori giri la difesa biancoazzurra. Potrebbe fare qualcosa di più, ma il suo lavoro è prezioso. Dal 74′ Shomurodov sv.

CLAUDIO RANIERI 8 – Uomo derby d’eccellenza. Cinque vittorie su cinque contro la Lazio non sono un caso. Indovina la mossa Pellegrini. Ha cambiato la Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

