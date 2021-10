Manfredonia: “Il passaggio alla Roma fu una scelta impulsiva. Non la rifarei”

NOTIZIE AS ROMA – Lionello Manfredonia, ex giocatore di Roma e Lazio, è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato anche del suo passaggio in giallorosso. Queste le sue parole.

“Avrei dovuto rispettare di più le tifoserie di Lazio e Roma. Il tifoso vive di queste cose. Una scelta impulsiva, legata al fatto che Boniperti mi offriva un rinnovo annuale e Viola alla Roma un triennale.

Non la rifarei, anche se alla Roma trovai Nils Liedholm, l’allenatore che mi ha dato di più, assieme a Roberto Clagluna alla Lazio. “Difensore scivoloso difensore difettoso”, mi ripeteva il Barone quando entravo in scivolata“.