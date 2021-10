MOURINHO: “Zaniolo sta bene e gioca. Ai Friedkin è stata lasciata una Roma con tanti problemi, e c’è qualcuno che ride…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho incontra i giornalista nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli. Queste le domande dei cronisti presenti a Trigoria e le risposte dell’allenatore portoghese sull’impegno di domani e sulle polemiche di questi giorni:

Mangiante (Sky Sport): “Tanti elementi in questa vigilia. Spalletti dice che può essere la partita della svolta per entrambe le squadre. Qual è il significato per la Roma di questa partita? Come stanno Zaniolo e Karsdorp?”

“Stanno bene tutti e due, possono giocare. Giocherà la stessa squadra che ha giocato con la Juve. Per noi non penso che possa essere la partita della svolta. Stiamo facendo un campionato positivo, meritavamo di avere più punti. Non penso alla svolta, ma puntiamo a vincere. Sarà molto difficile, loro le hanno vinte tutte, ma noi dobbiamo vincere”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Torno alla partita di Bodo: lei ha detto che la loro prima squadra aveva più qualità di voi. Ma in campo c’erano Kumbulla, Diawara e Perez che sono tre giocatori pagati oltre 70 milioni di euro. Dov’è l’errore? Possono tornare a essere utili in futuro?”

“Quando parli di Kumbulla e Perez non ti rispondo in modo specifico, ma in modo globale. Approfitto a dire qualcosa in più. C’è tanta gente che ride di quello che ha fatto con la Roma. I Friedkin hanno ricevuto in mano…lasciami trovare la parola, perchè ce n’è una che inizia con la “m” ma non posso dirla…hanno ricevuto tanti errori che altri hanno fatto. Tiago Pinto lo stesso. La proprietà ha speso tanto per rimediare a tante cose fatte prima, e c’è gente che ride. Ride con le tasche piene di soldi… Tu hai ragione. Tanti milioni spesi. Abbiamo speso soldi per cercare di creare condizioni per il successo per un progetto che ha bisogno di tempo. Quando qualcuno scrive la bugia che Mourinho non è contento, non ci può essere bugia più grande. Mourinho vuole più giocatori, come tutti. Vuole giocatori dello stesso livello per fare turn-over. Sì. Ma Mourinho non è uno stron*o. Ha grande rispetto dei Friedkin e di Pinto, e ha accettato questo lavoro perchè capisce la situazione. Sul risultato della partita col Bodo, succede una volta nella vita. L’unico responsabile sono solo io, nè i giocatore né la proprietà, perchè ho deciso di far giocare una squadra che rischiava di perdere. Non pensavo però un disastro così. L’ho fatto per paura di infortuni, erano buone intenzioni. L’ho fatto perchè pensavamo a Napoli, Cagliari, Milan…e ho fatto male. La responsabilità è solo mia”.

Maida (Corriere dello Sport): “Domani c’è uno stadio pieno. Lei ritiene che vincere possa essere una svolta?”

“Vincere 6 a 1 contro il Napoli non cancella niente. Non mi cancella il feeling che ho, ma nemmeno la sensazione di colpa che ho. Dovevo fare il contrario, e al ritorno contro il Bodo giocherà la squadra di sempre. E se qualcuno si infortuna, è un peccato. Abbiamo ereditato una cicatrice emozionale di un record di infortuni che non ho mai visto nella vita. E dobbiamo per forza migliorare tanto. Lavoriamo tanto con preoccupazione con dati e statistiche. Questa cicatrice mi ha fatto pensare di far riposare gente, ma anche a dei bravi ragazzi di giocare. Sono bravi ragazzi, che lavorano e meritavano di giocare. Contro lo Zorya ho fatto dei cambi, ma era una squadra con un “balance”. Ma a Bodo col campo sintetico ci siamo spaventati tutti. Ho sbagliato, colpa mia. Purtroppo rimane nella storia della Roma, e non posso farci niente. E resta anche nella mia, e me lo sono meritato”.

Zotti (Il Tempo): “La Roma nelle ultime due stagioni ha una media preoccupante degli scontri diretti. C’è un complesso?”

“No, non sono d’accordo con te. I numeri sono veri, ma non sono d’accordo con te. Per me c’è solo un complesso: siamo arrivati sesti e settimi nelle ultime due stagioni. Se noi questa stagione miglioriamo, ma non vinciamo con le big, per me non è un problema. A me piace giocare contro le grandi squadre. Penso che è un modo molto limitativo pensare in questo modo, e non entro in questa dinamica. Domani giocheremo per cercare di vincere”.

Fasan (Il Romanista): “Spalletti teme una Roma arrabbiata. Si può trasportare il sentimento di rabbia?”

“Non penso a questo tipo di situazioni. Per me è tutto molto obiettivo, pragmatico. Loro sono una grande squadra, con un grande allenatore, tutte cose ovvie. Non sarà facile nemmeno per loro, la Roma ha grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà un piacere salutare Spallettone, siamo amici, ridiamo sempre. Ma la partita di giovedì non si dimentica. Preferisco perdere la partita di Conference perchè visti i punti non è un dramma, siamo candidati ad arrivare fino alla fine della competizione. Preferisco perdere una partita 6 a 1 che sei per 1 a 0, ma non si dimentica…”

Juric (Rete Sport): “E’ stato molto chiaro sul rapporto che c’è tra lei, Pinto e i Friedkin. Sono figlie le sue dichiarazioni anche solo della delusione del risultato?”

“Quando abbiamo vinte quattro partite, io ho detto scherzando, ma il messaggio ha sempre un obiettivo, io ho parlato di San Pietro. Se Chiellini è infortunato, gioca De Ligt. Se Alex Sandro è stanco, gioca De Sciglio. Noi abbiamo in qualche ruolo soluzioni alternative che non sono di livello. Stiamo costruendo una squadra, ma abbiamo bisogno di una rosa e per farlo servono più finestre di mercato e più soldi. Ma i proprietari stanno facendo uno sforzo incredibile, e devono essere rispettati. Quando mi dicono che scrivete che ho dei problemi con loro…io ho problemi? Io ho rispetto. E i romanisti devono rispettare loro e Pinto, che stanno facendo un lavoro di costruzione del futuro del club. Ci sono tanti con le tasche piene di commissioni, doppie commissioni, prendi qua e prendi la, e dopo arrivederci a tutti. E chi paga? Friedkin, Tiago e io che vado in panchina. Lasciateli in pace, stanno facendo un lavoro fantastico. Se mi possono aiutare un pochino di più a gennaio, e in estate, grazie mille. Ma non ci sono giocatori scarsi in panchina, ma giocatori di 17-18-19 anni. Missori è in panchina domani: 17 anni”.

Oricchio (Tele Radio Stereo): “Domani serve un sacrificio ulteriore degli esterni in fase difensiva per evitare l’inferiorità numerica?”

“Penso che loro devono preoccuparsi di Zaniolo e Mkhitaryan. Tu dici bene: loro sono bravi, tutti bravi, ma anche Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy sono bravi. Dobbiamo sfruttare i punti forti degli avversari, ma anche Luciano sa che deve preoccuparsi di noi”.





Giallorossi.net – A. Fiorini