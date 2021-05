Mangiante (Sky Sport): “Con Mourinho all’inizio obiettivo Champions. Dal secondo anno via ai grandi investimenti sul mercato”

AS ROMA NEWS – Il primo anno di Mourinho non sarà all’insegna dei grandi colpi di mercato. Il portoghese dovrà pazientare fino alla stagione successiva, quella in cui i Friedkin cominceranno a investire in maniera più massiccia sulla campagna di rafforzamento della squadra.

Lo rivela il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport, intervenuto oggi ai microfoni di Rete Sport per svelare i piani e le strategie di mercato della Roma dello Special One.

“Il primo anno Mourinho avrà come obiettivo il quarto posto“, racconta il volto noto dell’emittente satellitare alla radio. “Il portoghese dovrà trasferire la mentalità vincente alla squadra” in quella che sarà a tutti gli effetti una stagione propedeutica al cambio di marcia.

Per quanto riguarda gli obiettivi di mercato, già note le richieste di Mou ai Friedkin per la prossima estate: “Il portoghese ha chiesto un portiere, un difensore e un centravanti da venti gol: saranno operazioni sostenibili“, racconta Mangiante.

“Nel secondo e terzo anno di Mourinho invece la Roma punterà ai titoli: e lì ci saranno i grandi investimenti sul mercato. Primo anno sostenibilità, secondo anno invece mercato di alto livello“, conclude sintetizzando il giornalista di Sky Sport.

Fonte: Rete Sport