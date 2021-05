Ritiro, lavoro, psicologia. Così la Roma di Mou cambia pelle

AS ROMA NEWS – Domani Mourinho tornerà virtualmente a San Siro per Inter-Roma, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). La sua sarà una sorta di marcia di avvicinamento al mondo giallorosso.

Per la fine del campionato ha chiesto un report su ogni aspetto riguardante qualsiasi calciatore. L’analisi comprenderà anche il delicato capitolo degli infortuni. Questo sarà un aspetto fondamentale anche perchè l’anno prossimo dovrebbe nascere una rosa ridotta da 22 giocatori (18 adulti e 4 aggregati dalla Primavera).

Giugno sarà un mese importante per Mourinho che sarà impegnato anche come commentatore all’Europeo. Giugno sarà anche il mese della vera presa di contatto con la Roma. Al momento il club esclude un blitz a maggio, ma in ogni caso si sta pensando ad un ingresso in grande stile per il portoghese.

A venire incontro alla Roma ci sarà la parziale riapertura degli stadi e non si esclude che Mourinho possa essere presentato all’Olimpico. Questo lascerebbe prevedere almeno 20mila tifosi pronti ad invadere gli spali. Per il ritiro sono state sondate diverse località austriache, ma è più probabile che si faccia a Trigoria.

Se sarà possibile, l’idea è di organizzare sfide contro avversarie di prestigio, così da preparare al meglio la squadra ai primi impegni. La preparazione, infatti, dovrebbe essere mirata per una partenza sprint, che porti subito entusiasmo al gruppo e alla piazza.

Fonte: Gazzetta dello Sport