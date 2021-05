Mangiante (Sky Sport): “Deludente l’atteggiamento di Mkhitaryan, aspetta fino all’ultimo altre offerte”

AS ROMA NEWS – Sono ore decisive per il futuro di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha tempo fino alle mezzanotte di oggi per decidere se non far scattare l’opzione per il rinnovo con la Roma, altrimenti resterà in giallorosso in automatico.

Il calciatore però non ha ancora rotto gli indugi, ma anzi starebbe aspettando fino all’ultimo per decidere il suo futuro. Lo rivela Angelo Mangiante di Sky Sport, ospite questo pomeriggio dei microfoni di Rete Sport.

“Mkhitaryan? Sono curioso di sapere l’opinione di Mourinho sulla vicenda. Il giocatore aspetta fino all’ultimo altre offerte prima di decidere: trovo un po’ deludente questo suo comportamento“, ha affermato il volto noto dell’emittente satellitare alla radio.

Il giornalista si interroga poi sulla reale forza del calciatore armeno: “E’ mai stato decisivo in un big match? Ho visto dare l’anima da Pellegrini, Veretout, Spinazzola, e mai da Mkhitaryan. Mai come adesso mi affido alle considerazioni del tecnico”, conclude Mangiante.

Fonte: Rete Sport