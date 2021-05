Xhaka: “Non permetto a nessuno di buttarmi a terra”

NOTIZIE AS ROMA – Granit Xhaka, obiettivo della Roma sul mercato da regalare a José Mourinho, ha parlato della Svizzera, delle sue sensazioni prima dell’inizio dell’Europeo e ha raccontato anche qualche dettaglio della sua personalità:

“Non mi sono mai sentito meglio prima. Ho grandi obiettivi, le mie aspettative sono molto alte. Voglio guidare la squadra, voglio essere un modello per i giovani giocatori prima, durante e dopo le partite. Sono nel settore da undici anni e continuerò a lavorare sodo su me stesso. Sicuramente non mi rendo le cose facili”.

“Ci vuole molto per buttarmi fuori rotta – ha aggiunto sulle critiche ricevute a Londra negli ultimi due anni -. I miei compagni di squadra lo sanno, anche i miei avversari. Mi sono rialzato più e più volte nella mia carriera. Non permetto a nessuno di spingermi a terra, questa fiducia di base mi dà forza”.

“Essere capitano della nazionale e poter rappresentare il Paese mi rende estremamente orgoglioso”, ha detto parlando dell’Europeo. “Siamo in uno dei gironi più difficili (con Galles, Italia e Turchia, ndr). La Turchia ha talento e qualità. L’Italia è l’Italia, la sua esperienza parla per lei, è una squadra solida e di successo. Il Galles ha sorpreso tutti”.

Fonte: KEYSTONE-SDA