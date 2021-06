Mkhitaryan-Roma, arriva il sì al fotofinish: l’armeno resterà giallorosso, rinnovo in arrivo

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Cambia tutto nel giro di pochi minuti: dall’addio alla firma, ora Mkhitaryan sembra di nuovo a un passo dal rinnovo con la Roma. Stando a quanto scrive Jacopo Aliprandi su Twitter, l’armeno ha rotto gli indugi.

Il giocatore ha deciso: rinnoverà il contratto con la Roma, convinto dalla proposta di Tiago Pinto e dal progetto presentato dal club. Il suo futuro è ancora in giallorosso. Fumata bianca in arrivo.

🚨 Al fotofinish è arrivato il sì! #Mkhitaryan rinnoverà il contratto con la Roma! L’armeno convinto della proposta di Tiago Pinto e del nuovo progetto: il suo futuro è nella capitale! #ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/dLdGTwMrFB — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 31, 2021

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo strano silenzio di Henrikh Mkhitaryan è sospetto. Il giocatore, scrive il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), dovrebbe dare una risposta in serata alla Roma, che gli ha proposto un rinnovo di un anno alle stesse condizioni del precedente più opzione – a condizioni molto facili – per un’altra stagione.

Ma per il momento nessuna risposta dal giocatore, che viene segnalato a Montecarlo insieme alla sua famiglia. La Roma aspetta una risposta alla sua offerta entro la mezzanotte di oggi, e qualora il calciatore non dovesse dare nessun segnale, allora i giallorossi lo considereranno fuori dal progetto.

Se prima infatti il rinnovo con la Roma sarebbe stato automatico allo scadere della mezzanotte, ora i termini dell’accordo sono cambiati: stando a quanto fa sapere Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, i giallorossi, avendo avanzato una nuova proposta di contratto, considereranno libero l’armeno qualora non accettasse l’offerta formulata da Tiago Pinto.

🚨 Dopo la nuova proposta di rinnovo formulata lunedì scorso sono cambiati anche i termini dell’accordo tra #ASRoma e #Mihitaryan. L’armeno ha tempo fino a mezzanotte per rispondere e accettare il biennale proposto, altrimenti da domani sarà libero. Per ora tutto tace. — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 31, 2021

Sono ore decisive sul fronte Mkhitaryan: da Trigoria filtra grande cautela, convinti di aver fatto il possibile per accontentare il giocatore e il suo procuratore, Mino Raiola. Ora la palla passa al calciatore: se entro stasera non arriverà una risposta, allora a breve si avranno notizie sul suo futuro. Lontano dalla Capitale.