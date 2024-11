Mangiante (Sky Sport): “Dybala un grande equivoco, spero di rivederlo in campo con la faccia giusta. Ranieri? Sempre Celik e Angelino ha…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Manà Manà Sport per parlare del momento vissuto dalla Roma, che dopodomani giocherà in Europa League: “Friedkin a Londra per Tottenham-Roma? Perchè no, sarebbe un modo di riavvicinarsi alla squadra ora che c’è Ranieri. Sarebbe da parte loro un messaggio di riavvicinamento alla squadra molto interessante”.

“A Napoli ho visto la Roma che mi aspettavo, compatta, conservativa, cercando un mix tra vecchia guardia e qualcosa di nuovo, tipo Pisilli. Il gioco per ora è secondario, ora devi ridare equilibrio a una squadra piena di problemi. Da Londra mi aspetto un passettino in più. Conoscendo il Tottenham mi aspetto una partita difficile, ha giocatori forti, Udogie a sinistra può saltare Celik e lì hai un mismatch. Però mi aspetto un passo in più dalla Roma, perchè quella partita farà il giro dell’Inghilterra e dell’Europa, è una gara importante”.

Sulle lacune in rosa: “Ranieri si porta dietro le contraddizioni di questa squadra: che giochi a tre o a quattro, sempre Celik e Angelino hai. L’anno scorso i titolari erano Kristensen, Karsdorp e Spinazzola. E tu quei terzini te li porterai dietro per forza, e sono tutti mismatch. Perchè se entra Richarlison va a puntare subito Angelino, ed è alto il doppio. Questa è una squadra che ha comprato tre giocatori uguali come Dybala, Baldanzi e Soulè pagandoli fior di milioni tra cartellini e ingaggio. Eppure nessuno dei tre era in campo domenica. Ma vi pare normale?”.

Sulla partita col Tottenham: “Pellegrini lasciato negli spogliatoi a Napoli è una sorta di bocciatura. Che cambiamenti aspettarci? Io penso che Ranieri andrà avanti col 4-5-1, una punta davanti e il supporto di un centrocampista che esce, e poi dietro il fortino. Mi aspetto Zalewski a sinistra, almeno è un esterno. Potrebbe esserci spazio anche per Le Fee al posto di Pellegrini. Hermoso nel fortino di Ranieri potrebbe andare bene. Hummels? Paga il fatto di non aver mai giocato, ora nel momento della verità gioca come se fosse la prima di campionato…”

Su Dybala: “E’ l’equivoco più grande. Ha giocato cinque minuti a Napoli. A oggi al di là delle foto dell’allenamento non sappiamo se può essere titolare o no. E non è normale. Tutti dicono che non ha lesione, ma se la sentirà? Io spero di rivederlo con la faccia giusta, perchè i calciatori non devono farci il favore. Mi auguro giochi tutta la partita accanto a Dovbyk perchè quella di Londra è una partita vera”.

