Abraham: “Alla Roma avventura fantastica. Ricordo la telefonata di Mourinho, corsi di sopra a dirlo ai miei”

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham, attaccante di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Milan, è stato invitato come ospite al format “Away Goals” e tra i vari temi trattati ha svelato alcuni retroscena del suo trasferimento in giallorosso. Ecco le sue parole:

“Stavo giocando alla Playstation con i miei amici, ho ricevuto una chiamata e ho risposto. “Ciao Tammy, sono José Mourinho. Vuoi restare nella piovosa Inghilterra o venire nella soleggiata Roma? Ricordo di essere corso al piano di sopra per dirlo ai miei genitori e abbiamo pensato che Roma fosse il posto giusto dove andare”.

Su Mourinho.

“José è stato uno dei migliori allenatori che io abbia avuto. Ha sempre creduto nelle sue idee e come giocatore percepisci la sua energia e la condividi”.

L’avventura alla Roma?

“Non rimpiango nulla, mi è piaciuto molto ed è stata fantastica”.

