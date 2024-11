Lo psicologo Coates non convince i Friedkin: collaborazione interrotta dopo soli 20 giorni

AS ROMA NEWS – Ennesimo cambio nell’organigramma della Roma. Dopo meno di un mese lo psicologo Tim Coates ha lasciato il club giallorosso.

Arrivato nella società capitolina a inizio mese per un periodo di prova e avvistato in pubblico per la prima volta in panchina durante Roma-Bologna, per lui era pronto un contratto fino al 30 giugno 2026. I Friedkin hanno però deciso di non confermarlo e di interrompere la collaborazione dopo circa 20 giorni.

