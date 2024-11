Giletti: “Un giocatore famosissimo di una squadra milanese ha picchiato una ragazza, ho il video”

ALTRE NOTIZIE – Durante il programma “Lo stato delle cose“, in onda su Raitre, il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti ha rivelato di essere in possesso di un video che metterebbe nei guai un calciatore “di una delle due squadre di Milano“.

Il giornalista ha descritto il contenuto del filmato senza rivelare il protagonista del grave episodio. Questo giocatore molto noto, come ha raccontato il conduttore, avrebbe aggredito fisicamente una ragazza nel privé di un noto locale di Milano. “Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo ed era in stato confusionale“.

Il calciatore in questione avrebbe aggredito la ragazza una prima volta, facendola cadere a terra. Dopo averla sollevata, l’avrebbe colpita ancora. Non solo. Il video proseguirebbe con il soggetto che rompe un muro e altri oggetti all’interno del locale.

“Noi ci fermiamo qui su questa cosa, ma andremo avanti perché credo che se tu ti metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema. Sono immagini pesanti, molto pesanti, ma noi non smetteremo di lavorare per farle vedere“, ha aggiunto Giletti riferendosi all’iniziativa della Lega serie A per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ha coinvolto giocatori e allenatori nelle partite di questo fine settimana. Infine: “Sono immagini molto pesanti e per il momento abbiamo deciso di non pubblicarle. Stiamo facendo altre indagini”.

Fonte: Corriere.it