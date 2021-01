Mangiante (Sky Sport): “Dzeko, ecco il patto che potrebbe permettergli di gestirsi al meglio”

AS ROMA NEWS – Non sembrano essergli bastati i record di gol infranti per mettere tutti d’accordo. Edin Dzeko continua a far discutere i tifosi romanisti dopo la prestazione opaca di ieri. In tanti avrebbero voluto che Fonseca avesse dato più spazio a Borja Mayoral, apparso in gran forma contro il Crotone.

“Dzeko a 34 anni deve gestirsi nel corso della partita“, afferma il giornalista Angelo Mangiante, ospite dei microfoni di Rete Sport questo pomeriggio. Il volto di Sky Sport ha un’idea: “Perché allora non concordare di fargli giocare solamente 60 minuti per fargli dare tutto e poi sostituirlo?”.

Servirebbe una sorta di “patto” con Fonseca che permetterebbe anche allo spagnolo Mayoral di trovare più spazio a partita in corso. Mangiante però difende il bosniaco: “Non era una partita facile per lui. Mi aspettavo qualcosina in più da Edin ieri, ma è normale fare una partita da 6. Ha segnato tre gol nelle partite precedenti“.

Sul centrocampo giallorosso e sulla titolarità di Villar, Mangiante afferma: “Cristante quando entra a gara in corso è un valore aggiunto per la Roma. Adesso la squadra ha un’identità ben precisa, punta più alla qualità. Lo dimostra la titolarità di Villar proprio al posto di Cristante”.

Fonte: Rete Sport