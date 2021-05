Mangiante (Sky Sport): “Forse siamo stati troppo morbidi con Fonseca. Ho parlato con i Friedkin, sono rimasto affascinato”

AS ROMA NEWS – Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, da sempre molto vicino alle vicende della Roma come inviato a Trigoria dell’emittente satellitare, ha parlato a Rete Sport della vittoria dei giallorossi contro la Lazio, una partita che aumenta i rimpianti della squadra capitolina.

“Dopo il derby aumenta il rimpianto per le tante partite buttate negli ultimi mesi: la Roma avrebbe potuto fare di più. Per fortuna adesso c’è un signore come Mourinho che si sta annotando tutto“, afferma Mangiante.

Il giornalista di Sky Sport parla quindi dell’addio di Fonseca e di come il carattere mite e signorile del portoghese abbia un po’ influenzato i giudizi di una parte dei media: “Paulo merita un saluto senza livori come è accaduto con altri allenatori. Lo abbiamo conosciuto anche sotto il profilo umano, si è costruita una linea di credito e forse siamo stati un po’ soft con lui e nel suo giudizio“.

Mangiante poi rivela di aver avuto modo di parlare con i nuovi proprietari della Roma in occasione della loro presenza alla finale di tennis agli Internazionali d’Italia: “Ieri al Foro Italico ho parlato con i Friedkin: sono persone fantastiche, molto gentili e uomini che ti guardano negli occhi quando ti parlano. Persone affascinanti, e ne è rimasto affascinato anche Mourinho“.

Fonte: Rete Sport