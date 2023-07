Mangiante (Sky Sport): “Inconcepibile che Ibanez non sia stato ancora venduto. Morata? Per la Roma è stallo. Non illuda la doppietta di Belotti”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che segue da vicino le vicende della Roma, è intervenuto oggi a Tele Radio Stereo per parlare della situazione legata al mercato giallorosso. Queste le sue parole:

“Ci piacerebbe sognare, ma non si possono inventare le notizie. La vicenda Shomurodov si può inserire tra le caselle flop, una riserva del Genoa acquistato a 20 milioni a titolo definitivo, una formula che non fa più nessuno. Il suo passaggio al Cagliari? Dipende se devi partecipare pure al suo ingaggio, dandolo pure in prestito, sarebbe troppo”.

“Bisogna accelerare sulla cessione di Ibanez, per me è inconcepibile che non sia partito. Llorente è pronto a fare il titolare, e hai anche un ottimo sostituto, e tu avresti dovuto già aver venduto un calciatore che gioca anche nella Selecao. Per vendere un giocatore del genere devi saper premere i tasti giusti, che sono quelli della Premier, dove offrono cifre fuori mercato per i difensori”.

“Il mercato in uscita è importante quanto quello di entrata. Ibanez sta bloccando il mercato, e la situazione di Morata è di stallo, così me l’hanno definita dalla Roma. A Mourinho piace tanto perchè risolve tanti problemi: una quindicina di gol te li fa, e poi ti aiuta parecchio sul piano del gioco. Mou farebbe carte false per Morata come qualunque altro allenatore al mondo, è uno che conosce benissimo il nostro campionato e non avrebbe bisogno di tempo per trovare l’intesa con Dybala”.

“L’attaccante è il grande problema di questa squadra. Non illudano i due gol fatti oggi da Belotti contro una squadra di Serie C: per me lui dovrebbe essere il terzo attaccante. Il Napoli ha Osimhen, Simeone e Raspadori”.

“La Roma deve puntare su un allenatore forte come Mourinho, e la mia sorpresa è questa: la sua dedizione è straordinaria, arriva a Trigoria alle otto del mattino e se ne va dopo le otto di sera. Sei arrivato a iniziare una terza stagione con l’allenatore in scadenza di contratto. I richiami che aveva fatto legati a un confronto con la società non hanno portato a nulla: il contratto non è stato prolungato, e in società non c’è stato alcun ingresso. Avere un ds e un allenatore in scadenza di contratto non dà un bel messaggio agli operatori di mercato”.

Fonte: Tele Radio Stereo