Calciomercato Roma, Shomurodov al Cagliari: affare in chiusura, sarà prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ormai ci siamo: Eldor Shomurodov si trasferirà al Cagliari di Ranieri, l’affare è in chiusura in questi minuti.

Lo racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport con un tweet. Il centravanti uzbeko si trasferirà ai sardi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9/10 milioni di euro.

L’attaccante giallorosso dunque riparte dalla Sardegna, e spera di avere maggior fortuna rispetto all’esperienza con lo Spezia per sei mesi, conclusa con una dolorosa retrocessione.