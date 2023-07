Roma, mercato d’attesa

AS ROMA NEWS – Momento di stasi del mercato giallorosso dopo un giugno che ha regalato diverse sorprese, tra cessioni (rigorosamente dei giovani) per rispettare gli accordi presi con la Uefa, e acquisti, tutti a parametro zero o in prestito, di ben quattro calciatori.

Con Ndicka e Llorente la Roma ha sistemato la difesa, con Kristensen ha puntellato le fasce laterali, mentre Aouar darà più qualità e fosforo al centrocampo. Mancano però i due rinforzi che Mou ha messo in cima alla lista delle priorità: un centravanti che sappia fare gol ma che soprattutto aumenti il tasso tecnico del reparto avanzato, e un centrocampista box to box che possa dare dinamismo alla mediana.

Gli obiettivi sembrano ormai usciti tutti allo scoperto: per il primo ruolo il prescelto è Alvaro Morata, ma al momento tutto è fermo sul fronte spagnolo. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, sia Roma che Inter, i due club più interessati all’attaccante, hanno fatto sapere di non essere intenzionate a spendere i soldi richiesti dall’Atletico Madrid, che vuole 20 milioni (ma si accontenterebbe di 16) per lasciar partire il proprio giocatore.

Questa situazione di stallo però potrebbe fare il gioco della Roma: Tiago Pinto è bloccato sul mercato dalle mancate cessioni (nessuna offerta formalizzata dall’Arabia per Spinazzola, zero proposte per Karsdorp, solo manifestazioni di interesse per Ibanez) e attende le prossime settimane per capire se qualcosa si sbloccherà su quel fronte.

La situazione chiave è legata alla partenza del difensore brasiliano: la Roma era convinta di poter ricavare 25-30 milioni di euro dalla cessione di Ibanez, ma per il momento nessun club si è fatto sotto con una proposta ufficiale. Il mercato però è ancora lungo e può ancora succedere di tutto.

Stesso discorso per il mediano: il prescelto è Renato Sanches, che ieri ha giocato l’amichevole del PSG contro il Le Havre entrando a inizio secondo tempo. Per ora i parigini non hanno intenzione di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore può avere mercato, e i francesi sperano in una proposta migliore.

Tiago Pinto non può far altro che attendere, fiducioso sul fatto che il tempo giocherà a suo favore: con il passare delle settimane infatti il PSG sarà costretto ad ammorbidire la sua posizione. Sempre che Sanches nel frattempo non trovi un altro club pronto a investire su di lui.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero